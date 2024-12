A linha Hair Up by Frederica acaba de expandir a sua oferta capilar com três novidades que acabam de chegar ao mercado e pretendem transformar o seu cabelo de dentro para fora.

Formulada com ativos naturais e vegan como BaicapilTM, Biotina, PhytoCellTecTM e Cafeína, todos os produtos destacam-se pela sua multiação uma vez que ajudam na prevenção da queda capilar ao mesmo tempo que atuam ao nível do fortalecimento e estimulação do crescimento dos fios capilares.

Para complementar as gomas para o cabelo Hair Up, a marca portuguesa dedicada ao bem-estar fundada por Vanessa Martins propõe uma rotina capilar adicional composta por três passos: o shampoo antiqueda (que se adapta a todos os tipos de cabelo), a máscara de fortalecimento e o sérum de crescimento capilar (que pode ser aplicado no cabelo seco ou húmido e não requer enxaguamento)

O kit de tratamento Hair Up (PVP: 93,70€), que também pode ser adquirido indivualmente, já está à venda online.