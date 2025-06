Gonçalo Ramos e Margarida Domingues já são pais. Bernardo, o primeiro filho do casal, nasceu esta sexta-feira, dia 6 de junho, conforme o jogador de futebol e a companheira revelaram nas respetivas páginas de Instagram.

"Bem-vindo, Bernardo", lê-se numa partilha com as primeiras imagens do bebé, através da qual o casal ainda agradeceu à médica que os acompanhou ao longo da gestação.

"Coisa 'mai' boa e bonita", comentou Madalena Aragão. "Nasce um filho, nasce uma mãe. Bem-vindos ao mundo dos papás", destacou ainda Patrícia Palhares.

Ora veja:

