Gonçalo Ramos e a namorada, Margarida Amaral Domingues, estão à espera do primeiro filho. Esta terça-feira, 11 de fevereiro, o casal mostrou-se numa "bolhinha de amor", tal como a influencer descreveu numa publicação.

Margarida partilhou um carrossel de imagens amorosas. Na primeira, pode ver-se as roupinhas do tão aguardado bebé Bernardo. Além desta, a influencer mostrou um vídeo no qual se pode ver a 'barriguinha de grávida'.

Nas restantes, a namorada do jogador do Paris Saint-Germain mostra-se com o patudo do casal.

"Perfeitos", comentou Gonçalo Ramos na publicação.

Ora veja.

Recorde-se que Gonçalo Ramos e Margarida Amaral Domingues revelaram em dezembro do ano passado que estão à espera do primeiro bebé. Em janeiro, revelaram que iria ser um menino e que se iria chamar Bernardo.

