Vinhos, premiados com “Prestígio”, “Excelência” e “Escolha” pela revista “Paixão Pelo Vinho” durante o ano 2019. A entrega de prémios acontece nesse dia, às 17h30.

Em paralelo realiza-se o ciclo de “Conversas com os Enólogos”, prova de vinhos especiais com a apresentação pelos seus criadores, os enólogos, de acesso livre, mas condicionado a 24 participantes por sessão. Será uma viagem pelos cinco sentidos, que começa às 18h30 e acaba às 23h00. Não vai faltar a música, que está a cargo do DJ André Vieira.

Na carta de petiscos, destaque para os wraps de salmão fumado da Noruega e de frango do campo; tábuas de queijos e de charcutaria tradicional portuguesa; quatro opções Pan Pizza do Vila Galé, pizzas famosas pelas originais receitas; tartelete de espinafres e fiambre; deliciosas bifanas de Lisboa; bolo de chocolate; sem esquecer opções vegetarianas e light.

Os bilhetes estão disponíveis em mais de 500 pontos de venda a nível nacional, como lojas Fnac ou Worten, bem como no telemóvel através da APP Fever.

Na aquisição do bilhete até ao final do dia 6 de março, este orçará menos de 5 euros. No dia da festa o valor do bilhete será de 15 euros, sempre com oferta do copo e acesso a todo o programa.