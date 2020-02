No Mercado dos Vinhos e Enchidos vão estar em mostra, prova e venda marcas de vinhos verdes, brancos, roses, tintos, e até espumantes, de várias regiões de Portugal. Enchidos, queijos e charcutaria completam a oferta desta que é a quinta edição da iniciativa que decorre no Mercado de Campo de Ourique.

No decurso do mercado irão decorrer, também, alguns workshops, conduzidos por especialistas. Na sexta, às 17h00, a ação faz-se em torno da Quinta Caminhos Cruzados, enquanto que a partir das 19h00 estará em destaque o tema "vinhos diferenciadores, regiões diferenciadoras", conduzido pela Best Wine Team.

Ao longo dos dois dias de mercado não faltará animação musical. Os Grovelanders, às 21h30, vão abrir o primeiro dia de festival, com as suas sonoridades entre pop-tock, soul, Ffunk e disco. Fado e ranchos folclóricos completam o cartaz musical.