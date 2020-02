A ligação do vinho do Porto ao chocolate é muito mais estreita do que apenas a sua inegável combinação. O terroir, as variedades e o ano de colheita são determinantes na produção destes dois produtos apreciados em todo o mundo e que requerem tanta arte em produzir como em degustar.

A Taylor’s Port em Lisboa, morada de uma das mais antigas casas de vinho do Porto na capital, promove, a 13 de março, uma prova harmonizada de vinho do Porto e chocolates, em associação com a marca portuguesa Annobon. A experiência convida a conhecer e provar quatro estilos diferentes de vinho do Porto, em duetos com chocolates e trufas.

A prova comentada irá permitir distinguir os aromas, texturas e sabores tanto dos vinhos como dos chocolates, identificando características como a complexidade, volume de boca e acidez.

Em prova estarão os vinhos Taylor’s Chip Dry, Taylor’s Late Bottled Vintage (LBV), Taylor’s Quinta de Vargellas Vintage 2012 e Taylor’s Tawny 10 Anos.

Taylor’s Port em Lisboa Rua Cais de Santarém 6-8, 1100-104 Lisboa Horário: Todos os dias, das 11h00 às 19h30 Contactos: Tel. 218 863 105; E-mail ana.sofia@taylor.pt

Esta experiência de prova (25 euros) tem início marcado para as 19h00, com duração aproximada de uma hora, e requer reserva antecipada.