A decorrer aos sábados ao final da tarde, a proposta do The Yetman é para momentos descontraídos, preenchidos de histórias e acompanhados por uma seleção de vinhos, queijos, enchidos e outros petiscos.

As provas vínicas que poderão ser individuais ou em duetos com dois produtores, arrancam a 28 de março com a Quinta das Bágeiras, produtor da Bairrada e o projeto Mapa, com os néctares durienses do crítico de vinhos Pedro Garcias.

No calendário do primeiro semestre há ainda encontro marcado com Herdade do Sobroso (4 de abril), Susana Esteban (18 de abril), Herdade da Malhadinha Nova (9 de maio), Lima Smith, com as marcas Quinta da Boavista e Covela (6 de junho), a dupla 100 Igual & Quinta de Santiago (20 de junho) e a Quinta do Ameal (27 de junho). A estas vão juntar-se outras datas, a serem divulgadas posteriormente.