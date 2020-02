Entre a comunidade de nutricionistas presente, refira-se, Ágata Roquette, Bárbara Oliveira, Inês Simas, Lillian Barros, Mafalda Rodrigues de Almeida, Magda Roma, Miguel Godinho.

Já no que respeita a chefes de cozinha, entre outras presenças, o festival contará com Anna Lins, Ana Moura, Chakall, Filipa Range, João Cura, Leopoldo Garcia Calhau, Nuno Queiroz Ribeiro, Paula Bollinger, Rui Silvestre,

A animação musical fica entregue a Cuca Roseta e Bárbara Tinoco. Isto num festival “com cinco palcos a funcionar em simultâneo e que permite o contacto direto e a partilha entre visitantes, marcas e especialistas reconhecidos em diversas áreas”, informa a organização, o Continente.

No site do evento vai ser possível acompanhar, em direto, todas as sessões do palco principal via live streaming.

“À Roda da Alimentação” é a plataforma de comunicação integrada que reúne todo o trabalho do Continente no âmbito da promoção da alimentação saudável em Portugal.