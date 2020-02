Ao longo deste ano, o restaurante aveirense Origem desafia personalidades da comunidade, da política à economia, da cultura ao desporto, para confecionar um prato ou um menu à sua escolha. Por seu turno, o convidado escolherá a associação/instituição sem fins lucrativos que beneficiará desta iniciativa.

A 6 de março, o segundo jantar subordinado ao tema “A Origem, cozinha com causa”, inicia-se pelas 20h30, contando com a colaboração de Vasco Sacramento, fundador da empresa de agenciamento, produção de espetáculos e gestão de carreiras artísticas Sons em Trânsito, que agencia músicos como Ana Moura, Pedro Abrunhosa ou António Zambujo.

Nesta noite, 50% do custo do jantar (40 euros por pessoa) reverte a favor da CASCI, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que se dedica a habilitar pessoas com deficiência, idosos, crianças e públicos em risco. Com 40 anos de história, esta IPSS dispõe de uma creche e pré-escolar, um lar residencial, um centro comunitário, um centro de reabilitação profissional e vários centros de atividades ocupacionais.

Vasco Sacramento, o empresário que se torna, por uma noite, parceiro de cozinha do chefe Tony Martins.

As reservas devem ser efetuadas até ao dia 3 de março para o endereço de e-mail: reservas@aorigem.pt

Restaurante Origem Rua Dr. Manuel das Neves, nº 66, Aveiro

Horário: De segunda a domingo. Almoços das 12h00 às 16h00 (fim de semana) e das 12h00 às 15h00 (semana). Jantares, das 19h00 às 23h00 (fim de semana) e das 19h00 às 22h30 (semana).

Contactos: Tel. 234 107 619; e-mail. reservas@aorigem.pt

O Restaurante Origem abriu as portas em dezembro de 2019. Este é um projeto do chefe Tony Martins e da empresária Maria Soares. “Para além da valorização dos produtos da Região na sua cozinha, o Origem pretende assumir uma vocação social, apoiando as associações e instituições sem fins lucrativos de Aveiro, mobilizando a comunidade para apadrinhar as várias causas”, sublinha a equipa do restaurante em comunicado.