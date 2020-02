Seja na sua confeção mais tradicional, o sável frito com açorda de ovas, ou descobrindo outras propostas em carta, como o sável frito com risoto de ovas ou a cabidela de sável, o mês de março é de festa da cozinha em 20 restaurantes do concelho de Vila Franca de Xira.

Vialonga, Alverca, Alhandra, São João dos Montes e Vila Franca de Xira, são os locais onde se pode saborear os pratos associados à campanha gastronómica “Março, Mês do Sável”, iniciativa que decorre desde 1989.

De acordo com o município vilafranquense, organizador do evento, este "será também uma oportunidade de provar o vinho Encostas de Xira, de produção 100% municipal, presente nas cartas de vinhos dos restaurantes participantes".

Em articulação com esta iniciativa, os visitantes encontram roteiros turísticos e culturais que incluem passeios no Tejo a bordo do Barco Varino “Liberdade” (núcleo museológico), visitas guiadas a museus e outras atividades.

"Novidade este ano é a parceria estabelecida com a ACAPSI (Associação Cultural dos Avieiros da Póvoa de Santa Iria) proporcionando, nos fins de semana de março, visitas livres e gratuitas à Casa Avieira situada na Frente Ribeirinha da Póvoa de Santa Iria, que pode também ser conjugada com uma visita ao Núcleo Museológico ´A Póvoa e o Rio`", informa o município.

O rio Tejo sempre foi, e mantém-se ainda hoje, fonte de riqueza e de subsistência para famílias do concelho de Vila Franca de Xira, que encontraram na faina e nas artes de pesca a sua forma de vida. O sável, peixe que na primavera escolhe o rio Tejo para a desova, foi o principal responsável pelas migrações de comunidades de varinos e avieiros para o município.