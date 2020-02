Abriu portas em Santarém há dois meses. O Eva Pecado Natural traz uma carta eclética e que pisca os olhos a opções vegan e vegetarianas, embora se assuma como um espaço para fazer o gosto a todos os apetites. Isto numa carta contemporânea e com influência internacional.

O novo brunch desta casa instalada na Rua Pedro Santarém apresenta, por exemplo, uma tábua recheada de pães da casa, croissant, guacamole, humus de beterraba, ovos mexidos, panqueca, fruta da época, sumo de laranja ou do dia, iogurte ou papas de aveia, bebida quente (12 euros).

Ainda na ementa do Eva, saliente-se a bowl de atum (8,50 euros), a salada selvagem (7,90 euros), sumo natural do dia (2,40 euros), ovos benedict simples (5,50 euros) ou com salmão (5,90 euros), tosta aberta italiana (6,90 euros), panqueca tentação (3,50 euros).