“Uma Noite na Horta” é o tema do menu assinado pelos dois chefes, que criaram uma experiência inspirada na horta do Torre de Palma Wine Hotel e na horta do chefe Brasileiro no Rio. O jantar será servido e partilhado numa mesa comum corrida, no centro da sala, rodeada de verdura do teto ao chão. O cenário efémero, em que os legumes e frutas são os grandes protagonistas, é criado única e exclusivamente para o evento.

Os legumes e frutas são elementos igualmente em destaque no menu, não só do Alentejo, mas também do Brasil, chegados diretamente da horta do chefe brasileiro para a cozinha do Basilii. Os restantes legumes e frutas provêm da BioAlentejanices, produtor de Sousel e patrocinador oficial do evento.