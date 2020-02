O Enóphilo Wine Fest está de regresso para uma nova temporada de eventos totalmente dedicados aos vinhos nacionais. Lisboa dá o pontapé de saída, naquela que será a sexta edição na cidade, o evento tem lugar a 18 de abril, no Lisbon Marriott Hotel. Segue-se Coimbra, a 20 de junho, no Convento São Francisco e, por último, a cidade do Porto no dia 21 de novembro, no Hotel Crowne Plaza.

No que toca à primeira festa, na capital, ao todo estarão presentes 40 produtores de Norte a Sul de Portugal com mais de 300 vinhos à prova para todos os presentes. Além de um conjunto de novidades a anunciar em breve, a edição deste ano contará com o Velhíssimas, um evento totalmente dedicado às aguardentes nacionais que irá realizar em paralelo com o Enóphilo Wine Fest.

créditos: Enóphilo Wine Fest

Além de todos os vinhos em prova, exclusivamente portugueses, esta edição contará com um conjunto de novidades onde se destacam as Provas Especiais e o Jantar Vínico, que pretende celebrar mais uma edição daquele que é um evento de referência para todos os enófilos.

A organização estará a cargo da equipa do Enóphilo, liderada por Luís Gradíssimo. “Desde a primeira edição que a nossa ambição sempre foi mostrar o melhor que se faz em Portugal em matéria de vinho através de uma seleção criteriosa de produtores. A sexta edição em Lisboa será mais uma oportunidade para que enófilos e especialistas do sector se reúnam, e celebrem os vinhos portugueses”, sublinha Luís Gradíssimo.

As entradas para o Enóphilo Wine Fest Lisboa 2020, bem como, as entradas para as Provas Especiais a anunciar em breve estarão disponíveis através da Ticketline.