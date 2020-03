Em Santiago do Cacém o fim de semana gastronómico vai mimar a cozinha alentejana

O pão artesanal em forno a lenha que o Zé Grilo ensina pacientemente como fazer. O porco preto que vem do talho vizinho com produção própria. O peixe fresco que a peixeira Rosa conhece como ninguém. Os vinhos da Herdade do Cebolal. Os legumes, frutos e licores do Sr. Horácio. Os cocktails de gin alentejano servidos no montado.

Para fazer mostra da rede de parceiros da região onde está inserido, o Alentejo, o restaurante À Terra, em Santiago do Cacém, apresenta a 20 e 21 de março a primeira edição do “À Terra Equinox - Santiago”.

Um fim de semana gastronómico que inclui, entre outros momentos, estada de duas noites no Santiago Hotel Cooking and Nature, unidade onde o restaurante se insere, almoço e dois jantares.

Daniel Censi, chefe de cozinha do restaurante À Terra. Amuse Bouche

O chefe de cozinha anfitrião do À Terra, Daniel Censi, terá ao seu lado, para além dos produtores e cozinheiros locais com quem trabalha diariamente, cinco jovens chefes portugueses: Pedro Pena Bastos (novo restaurante do Ritz Lisboa, a anunciar em breve) António Galapito (Prado, Lisboa), Gil Fernandes (Fortaleza do Guincho, Cascais, 1 estrela Michelin), Bernardo Agrela (East Mambo, Lisboa) e Gonçalo Queiroz (Origens, Évora).