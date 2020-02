“Alimentação saudável dos zero aos cem” dá o mote a mais uma edição do Veggie Fest Portugal, iniciativa que decorrerá no Shopping Cidade do Porto, diariamente, das 11h00 às 23h00 e com entrada gratuita.

Trata-se da sexta edição desta festa vegetariana e vegan que apresenta temáticas tão diversas como alimentação saudável, edução nutricional, vestuário e calçado, higiene e cosmética sustentável, eco turismo.

Entre os nomes já confirmados nos showcookings e palestras, os de Gabriela Oliveira, autora de livros como “Cozinha Vegetariana para Quem Quer Poupar” e “Cozinha Vegetariana para Quem Quer Ser Saudável”; Anna Elisa de Castro, apresentadora e food educator, Andreia Torres, nutricionista e Gabriel Mateus, fundador e presidente da Associação Projeto Safira, associação sem fins lucrativos, fundada em 2013, que presta apoio a doentes oncológicos.

Na página do evento, é-nos apresentada a lista das empresas já confirmadas com mostra de produtos e serviços.