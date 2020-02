Até maio deste ano o Algarve está a retirar do baú das memórias, alguns dos comeres que fazem parte da identidade da região. O Festival da Comida Esquecida vem juntando diferentes atividades, de jantares temáticos, a visitas a hortas familiares e, também, piqueniques de charme.

Desta forma, nos próximos meses somos convidados para piqueniques de charme inspirados nas décadas de 1930 e 1940. Isto depois do piquenique que inaugurou o Festival da Comida Esquecida a 19 de outubro, em Silves.

De acordo com a entidade promotora desta iniciativa, Cooperativa QRER, os piqueniques de charme “propõem-nos um regresso ao passado no presente, com refeições que representavam um importante papel no convívio e socialização entre as pessoas”.

A 28 de março, o concelho de Loulé (Penina, Benafim) recebe o primeiro de três piqueniques. O evento inicia-se com um pequeno percurso interpretativo até ao local do piquenique, com a presença de um representante da comunidade local que irá falar de modo informal sobre algumas particularidades da região. “Chegados ao local do piquenique, um local emblemático ou mágico, os participantes poderão tomar os seus lugares, seja no chão (em mantas), ou então em mesas e bancos (no parque de merendas), dependendo do local em questão”, informa-nos a organização.

créditos: Sabrina Ildefonso

Nesse momento, o chefe de cozinha presente explicará a ementa da refeição, assim como os produtos locais e tradicionais que foram utilizados na sua confeção. Todas as explicações irão ser traduzidas para inglês por um “Mestre de Cerimónias” que estará presente em todas a ações, disponível para esclarecer todos os participantes estrangeiros e nacionais em caso de dúvidas.

O instrumento simbólico do Algarve, o Acordeão, será também protagonista com uma atuação durante o piquenique, como se fazia em outros tempos.

Para além do piquenique de 28 de março, estão já agendados piqueniques a 18 de abril (Santo Estevão, Concelho de Tavira) e 2 de maio (Cacela Velha, Concelho de Vila Real de Santo António)

O Festival terminará com uma grande festa algarvia em Querença (Loulé), no dia 16 de maio: Na Casa da D. Glória.