“Achámos que a linha culinária do Jonathan tinha muito em comum com a nossa, no que toca à proximidade com os produtos de época, e que seria um bom primeiro convite para um jantar a quatro mãos no Sála”, afirma João Sá.

Jonathan Zandbergen é uma jovem estrela em ascenção na gastronomia dos Países Baixos. A liderar o restaurante Le Merlet, em Schoorl, desde 2015, conseguiu manter a estrela Michelin que o local ostenta desde 1998. Atualmente com 31 anos, foi considerado “Chef Mais Talentoso” em 2017 pelo Guia Gault & Millau. Com bases de cozinha francesa, Jonathan trabalha em restaurantes desde os 14 anos, tendo ascendido ao cargo de chefe aos 23.

Jonathan Zandbergen. créditos: Chefs Agency

Apaixonado, optimista e trabalhador, é o par de mãos que vai cozinhar com João Sá. À mesa dos jantares estarão os produtos de época, muitos vegetais, peixe e marisco.

A cozinha atravessou a vida de João Sá desde sempre. Tanto o padrinho, como uma ama que lhe ocupa o lugar de segunda mãe, lhe incutiram o amor pela comida. Aos 12 anos, já criava eventos na escola relacionados com gastronomia, e aos 14 anos, o seu interesse por tudo o que era prático e manual levou-o até à Escola de Hotelaria do Estoril.

Em 2003, Joáo mergulhou de um salto no espaço de vanguarda da capital, a Bica do Sapato, sob a batuta de Fausto Airoldi. Em 2004, passou dois meses no Viridiana, restaurante com uma estrela Michelin em Madrid, sob a alçada do chefe Abraham Garcia. Ali, descobriu a gastronomia típica espanhola. Também adquiriu experiência no mundo hoteleiro - trabalhou dois anos no Sheraton Porto, sob a supervisão do chefe Jerónimo Ferreira, até perceber que o seu amor estava noutras cozinhas.

Trabalhou com outros chefes que o marcaram, como Lubomir Stanisic, no 100 Maneiras, com quem adquiriu muito conhecimento técnico, ou Nuno Mendes, no Viajante, em Londres, até se estrear a solo como chefe no G-Spot, em 2009. Aí, viveu a maior experiência de criatividade da sua carreira, ao longo de três anos: não repetiu um único prato. Em 2018, regressou ao leme do seu restaurante com o Sála.

SáLa Rua dos Bacalhoeiros, nº 103 Horário: almoços das 12h00 às 15h00, jantares das 19h00 às 24h00. Contactos: Tel.: 218 873 045

O preço dos jantares é de 130 euros (com bebidas incluídas) e há 20 lugares para cada dia.