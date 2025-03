O Festival Peixe do Rio destaca-se pela oferta gastronómica, com restaurantes aderentes em todo o concelho a apresentar pratos tradicionais de peixe do rio, reinventados com um toque contemporâneo. Quem visita o Alandroal encontra pratos tradicionais como a Caldeta de peixe Barbo, o Lúcio-perca assado no forno, a Açorda de Sável, a Sopa de peixe do rio ou a Carpa com molho de poejo e pão frito.

O evento conta ainda com showcookings guiados por chefs António Loureiro (estrela Michelin), Carlos Teixeira (estrela Michelin) e José Júlio Vintém (Tombalobos), provas de vinhos da Serra D’Ossa – Cidade do Vinho 2025, e outras demonstrações culinárias.

O programa inclui também concertos, espetáculos de fado, workshops, atividades desportivas e animação para toda a família com caminhadas temáticas, passeios de BTT e até uma maratona fotográfica para registar a beleza de Alandroal.