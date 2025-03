O mês de março traz consigo motivos para celebrar e o Sheraton Cascais Resort preparou um programa exclusivo de eventos. Desde um Carnaval vibrante ao elegante Dia da Mulher e ao acolhedor Brunch do Dia do Pai, há experiências para todos os gostos, num ambiente sofisticado e acolhedor.

Carnaval com sabor a Rio

No dia 1 de março, das 12h30 às 15h30, o Glass Terrace transforma-se num cenário de festa com o tema "Rio Flavour". Um evento com capacidade para 80 pessoas, onde o ritmo animado da roda de samba garante um ambiente genuíno e festivo. O menu inclui saladas simples e compostas, uma estação de snacks, moqueca de peixe, feijoada brasileira e um showcooking de picanha. O preço por pessoa é de 65€, com desconto de 50% para crianças dos 4 aos 12 anos.

Dia da Mulher: uma homenagem à força e resiliência

A 8 de março, das 12h30 às 15h30, o Sheraton Cascais Resort celebra o Dia da Mulher com um evento especial sob o tema "Independent Woman". O ambiente será animado por um DJ, criando o cenário perfeito para um almoço inesquecível entre amigas, familiares ou colegas. O menu contempla saladas variadas, uma tábua de queijos e enchidos, estações de ovos, fritos, grelhados e panquecas, além de uma irresistível seleção de sobremesas, que inclui fonte de chocolate, cookies, marshmallows, pipocas e algodão doce. O evento tem um custo de 65€ por pessoa.

Brunch do Dia do Pai: um momento especial para toda a família

No dia 22 de março, das 12h30 às 15h30, o Glass Terrace recebe um brunch dedicado a todos os pais. Com um ambiente descontraído e animado por um DJ, esta experiência oferece momentos únicos entre pais e filhos. O menu, pensado ao detalhe para agradar a todos, inclui estações de ovos, fritos, proteína, pão, panquecas e sobremesas. O valor é de 65€ por pessoa, com crianças dos 4 aos 12 anos a pagarem metade do preço.

Todos os eventos requerem reserva antecipada, que pode ser feita através do email concierge@sheratoncascais.com ou pelo telefone +351 214 829 100. Não perca a oportunidade de tornar este mês ainda mais especial com momentos de celebração no Sheraton Cascais Resort.01