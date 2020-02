Entrou em Portugal em setembro de 2019 com o objetivo de combater o desperdício alimentar, propondo refeições prontas e alimentos de qualidade a preços acessíveis, a partir dos excedentes diários de comida de restaurantes, hotéis, supermercados, mercearias, padarias, entre outros negócios.

A Too Good To Go que se materializa numa app contra o desperdício alimentar, depois de salvar perto de 30 mil refeições em diferentes pontos das regiões norte e centro, chegou aos consumidores mais a sul, nomeadamente ao Algarve, com mais de 40 estabelecimentos já ativos na aplicação. Faro, Portimão e Tavira, são apenas alguns dos locais onde se podem adquirir e salvar Magic Boxes, disponíveis em estabelecimentos da região.

Nestas Magic Boxes, o utilizador Too Good To Go vai encontrar excedentes alimentares dos horários de refeição, de cada estabelecimento, que não foram vendidos no horário de expediente e que podem agora ser adquiridos pelos consumidores a um preço mais acessível.