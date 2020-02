De solo acidentado e xistoso, a Quinta do Todão é uma casa histórica, com referências seculares no vinho do Porto, localizada em Sabrosa, sub-região do Douro. A sua área de vinha estende-se por 50 hectares e propõe néctares produzidos a partir de uma seleção de diversas castas da quinta, nomeadamente a Touriga Nacional. Uma seleção que resulta em vinhos como o Quinta do Todão Reserva 2014, feito inteiramente na Quinta do Crasto, através do enólogo Manuel Lobo.

Além de Quinta do Todão Reserva 2014, a 5 de março estarão ainda em prova no Bago du Vin (19h00 às 20h00) os Quinta do Todão Tinto 2017, Branco 2018 e Rosé 2017.

Também as provas para os próximos meses já estão agendadas no wine bar do Intercontinental Cascais-Estoril. A 2 de abril é a vez da Quinta do Vallado, que detém hoje 70 hectares de vinha no Peso da Régua e mais 30 hectares, recentemente plantados, na Quinta do Orgal em Vila Nova de Foz Côa. A Quinta do Vallado produz vários vinhos de mesa, que atingiram o reconhecimento internacional.

Wine bar Bago du Vin. créditos: Intercontinental Cascais-Estoril

No dia 7 de maio a prova será dedicada ao ManzWine, projeto instalado na vila de Cheleiros (Mafra), com a recuperação da casta jampal, uma uva quase extinta, que dá origem ao Dona Fátima, o único vinho no mundo 100% jampal.

Já no dia 4 de junho, o Bago du Vin recebe a prova da Quinta Casal de Santa Maria. Localizado na histórica região vinícola de Colares, a 2 km do Cabo da Roca - o ponto mais ocidental da Europa continental -, as vinhas do Casal de Santa Maria foram plantadas em 2006 pelo Barão Bodo Von Bruemmer.

Reservas para o e-mail carla.fontes@ihg.com