Do Douro para o mundo: QURA é mais do que vinho, é estilo de vida

Mais do que um conceito, “lifestyle” é hoje um território onde todas as marcas querem estar. Já não basta vender um bom produto. É preciso contar uma história, criar ligação e fazer parte da vida de quem escolhe. Lifestyle é o nosso reflexo: o que vestimos, como viajamos, onde comemos, o que bebemos e com quem partilhamos esses momentos. É uma forma de estar, uma atitude. E é aí que as marcas tentam entrar, não só no consumo, mas no imaginário do dia a dia. Descobrir “o segredo” do lifestyle significa perceber os desejos, antecipar tendências e criar experiências que se encaixem naturalmente na rotina de quem procura mais do que o óbvio.

O mundo dos vinhos não é exceção. Hoje, há consumidores que não estão interessados no terroir, nas castas, nos taninos, no aroma ou mesmo na cultura do vinho em si. Há quem procure vinho com menos álcool, que seja algo leve e social, talvez descomprometido, e sem grande ciência. Aquele vinho que se bebe porque sabe bem e não porque se ambiciona a perfeição de uma prova técnica. E os produtores querem saber ser apelativos a todos.

É nesse espírito que nasce o QURA. Um vinho “com alma do Douro”, dizem os responsáveis, mas vocação cosmopolita, o que à partida parece ser um contrassenso, pois se há lugar a que associamos a palavra “tradição”, é precisamente o Douro.

“Quando se pensava que nada mais havia para criar no mundo dos vinhos, idealizei o QURA”, afirma Mário Rocha, produtor e empresário com mais de uma década de experiência no setor, em declarações ao SAPO Lifestyle. "Do vinho à garrafa, é um conceito distinto. O QURA tem uma frescura invulgar em vinhos do Douro. Mas não apenas. A garrafa tem um design invulgar e é reutilizável – pode ser utilizada para outras bebidas como sumos ou água. Pode ainda ser personalizada e tornar-se uma oferta sensacional para momentos especiais."

O Qura Wine já está disponível em Rosé e "White"

A proposta é arrojada: um vinho que foge aos códigos tradicionais, tanto no sabor como na forma como se apresenta ao mundo. Segundo Mário Rocha, “senti que havia espaço no mercado para introduzir um vinho para desfrutar em momentos festivos ou casuais repletos de estilo e glamour”, assumindo um posicionamento que descreve como um verdadeiro “manifesto de lifestyle”. Daí que o slogan da marca seja “Lifestyle Therapy”. "Não pretendíamos que fosse mais um vinho no mercado", assume.

Pensado em conjunto com os enólogos Jorge Alves e Pedro Alves – pai e filho –, esta novidade parte da região do Douro para se afirmar como um vinho leve, acessível, e feito a pensar na forma como vivemos hoje. Para Jorge Alves, “a urbanidade e a modernidade também chegaram ao mundo dos vinhos”, o que exigiu um novo olhar sobre o processo criativo: “a gastronomia tornou-se mais leve e foram introduzidas novas experiências – sushi, carpaccios, tártaros. O clima mais quente também propicia a apreciação de vinhos mais leves e elegantes, descomplicados, fluídos e cintilantes", com o enólogo a assumir que apesar da comunicação disruptiva "fazer vinhos modernos numa região clássica como o Douro é sempre um desafio.”

Essa modernidade foi cuidadosamente planeada desde o início. "Quando desenhamos os vinhos em projeto – sim, porque os vinhos requerem sempre projeto, pensamento – questionamos sempre a utilidade deste estilo particular de vinho, o momento de prova e qual o segmento de apreciadores que queremos que se identifiquem", explica o enólogo. Esse desafio traduziu-se em decisões técnicas cuidadas, como a escolha de castas com "carácter forte", como Gouveio, Viosinho e Rabigato, nos brancos, e Tinta Roriz, Tinto Cão e Touriga Nacional no caso do rosé.

Todo o processo foi pensado para preservar os aromas mais frescos e naturais da fruta. A opção foi fazer uma prensagem muito suave e uma fermentação a temperaturas controladas, mais baixas do que o habitual, o que ajuda a manter os sabores puros e delicados das uvas. A localização das vinhas — em altitudes elevadas nos planaltos graníticos de Sabrosa — também faz toda a diferença. Este equilíbrio entre clima e solo permite criar vinhos que mostram um lado mais fresco e transparente do Douro, menos pesado e mais contemporâneo.

“Certamente estamos a fazer uma interpretação nova do Douro”, afirma Jorge Alves. Para o enólogo, esta mudança é muito mais do que técnica: “A mudança de paradigma, o descomplicar o vinho, o packaging atrevido, as nuances cromáticas, as texturas delicadas, as estruturas lineares, os perfumes que lembram a fruta fresca e as flores das vinhas, tudo dentro de uma garrafa”, assume. O objetivo? Sair do classicismo e construir algo fresco, fluido e jovem, à imagem de uma nova geração de apreciadores que valorizam a experiência tanto quanto o conteúdo.

Mas esta reinvenção não ficou apenas pelo vinho. Também o evento de lançamento foi pensado ao detalhe: aconteceu no Palácio do Freixo, no Porto, num final de tarde com DJ, figuras públicas e vista para o Douro. “O nosso propósito foi transmitirmos um dos momentos ideais para degustá-lo: a atmosfera sensacional de um sunset com glamour”, explica Mário Rocha.

O Qura Wine foi apresentado no Palácio do Freixo, no Porto.

A garrafa, com design distinto, tornou-se quase uma peça de autor. No site da marca, é possível personalizá-la com nome, mensagem ou imagem, uma aposta clara na experiência e na ligação emocional com o consumidor. "Uma marca é uma promessa e tem de gerar empatia, ser desejada pelo público-alvo a que se destina. Os consumidores querem desfrutar mais do que os atributos tangíveis. Necessitam até de sentir um magnetismo que os leve a ter desejo de mostrar que são consumidores de determinadas marcas", assegura. "O QURA vem trazer esse posicionamento: é um vinho que está para além dos seus atributos em si. É uma expressão de lifestyle para um perfil de consumidor que valoriza o estilo", resume o empresário.

Para Jorge Alves, este projeto tem ainda outro significado: é uma ponte entre gerações. “A parceria com o meu filho Pedro também demonstra o pensamento sobre o projeto. Os jovens trazem com eles energia, alegria, novas formas de ver o mundo, a arte da enologia e a perceção das tendências de mercado no segmento deles", afirma o enólogo. "Tem sido uma ajuda fundamental, fonte inesgotável de boa disposição. Estes vinhos expressam isso mesmo: caráter e emoções", conclui.

Disponível atualmente nas versões Rosé e White, o QURA prepara-se para lançar um tinto em outubro. Mas há mais em vista. “Vamos trabalhar no sentido de tornar o QURA e a sua garrafa em objetos de culto. À medida que formos lendo o mercado, existirá sempre a possibilidade de ampliarmos a marca para algo mais abrangente”, antecipa Mário Rocha.

QURA não é apenas mais um vinho. É uma ideia, uma proposta para quem quer beber o momento. E brindar à vida "com mais estilo".