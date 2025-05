Liliana Filipa gosta muito de viajar a dois, com o companheiro Daniel Gregório, mas as viagens com os filhos também são importantes para si.

Desta vez, a influencer, o noivo e os pequenos Ariel, de seis anos, e Santiago, de cinco, rumaram até ao México.

"Hola México! Um destino que já conhecemos em casal e que apresentamos agora aos nossos filhos! Muito entusiasmados com a lista gigante de coisas que podemos fazer aqui em família!", escreveu a empresária na legenda da partilha.

