Liliana Filipa mostrou os mais recentes avanços na construção da sua casa de sonho! Embora o projeto ainda esteja no início, com "cheiro a cimento e tijolo", conforme a própria influencer o notou, a verdade é que já começa a ganhar forma, percebendo-se as diferentes divisões.

"Bem-vindos ao 1° de episódio da minha casa em construção!!!!!!!!!", notou a empresária na legenda da partilha.

Liliana explicou que escolheu construir a sua própria casa de maneira a ter mais espaço exterior, no qual irá usufruir de uma piscina.

Veja o vídeo de seguida:

Leia Também: "Era uma vez uma mãe que raramente viu as suas 3 filhas juntas"