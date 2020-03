As aulas temáticas inseridas no “brunch saudável” do Sheraton Cascais Resort decorrem aos sábados, no restaurante Glass Terrace, pelas 12h30, com a duração estimada de uma a duas horas.

Mafalda Sena, autora do blogue “Senas Saudáveis”, estreia a série de workshops no dia 7 de março e vai ensinar a fazer “Pães práticos sem levedura e sem glúten”.

No dia 21 de março, a aula é assinada por Inês Simas, chefe de Cozinha, autora do blogue “Cru com Pinta” e do livro de receitas “Cru, Carpaccios, Tártaros e Ceviches”, que vai explicar como se fazem “Bowls de fruta (framboesa, açaí e cítrica)”, apostando, como é seu hábito, na naturalidade e nos sabores originais dos ingredientes.

Inês Simas uma das participantes nestes brunchs em Cascais.

Mafalda Almeida, nutricionista, autora dos títulos “Gourmet em Casa” e “Superalimentos, refeições com mais vida” e do blog “Loveat”, estará aos comandos da aula de dia 4 de abril, para ensinar os participantes a fazer “Receitas low carb”, ideais para quem procura perder peso e manter um estilo de vida mais saudável.

A 18 de abril, para voltar às rotinas depois dos excessos da Páscoa, Mariana Abecasis, nutricionista e autora de três livros especializados em nutrição, um deles dedicado aos mais novos, vai ensinar a plateia a preparar “Snacks pobres em hidratos e gordura”, perfeitos para petiscar durante o dia, sem culpas.

O mês de maio vai contar com mais dois workshops com temáticas diferentes, assinados por outras personalidades da área da nutrição, que serão anunciados em breve.

Os workshops de cozinha saudável do Sheraton Cascais Resort são gratuitos, mediante a reserva do menu de "brunch saudável" (29 euros), disponível aos sábados, até às 16h00. As reservas podem ser efetuadas pelo e-mail Glass.terrace@sheratoncascais.com ou tel. 214 829 105.