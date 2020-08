Amêijoas à marinheira na cataplana

Preparação

Comece por lavar muito bem as amêijoas, eliminando a areia que possa ter. Se necessário deixe as amêijoas durante algum tempo num recipiente com água e um pouco de sal.

Entretanto, descasque e corte a cebola em meias luas e o alho às fatias.

Na cataplana, verta um fio de azeite e adicione a cebola, o alho e a folha de louro, deixe a cebola amolecer um pouco. De seguida, acrescente o tomate e deixe cozinhar alguns minutos. Acrescente a farinha e envolva bem. Verta o vinho branco, misture e deixe o molho levantar fervura. Quando levantar fervura acrescente as amêijoas. Tape a cataplana e com cuidado agite. Deixe cozinhar alguns minutos até que as amêijoas abram as suas conchas.

Com cuidado, abra novamente a cataplana, verifique se todas as conchas estão abertas, tempere com um pouco de pimenta e sirva com os coentros picados.