Cozeu demasiadas batatas? Transforme-as em Lángos: um delicioso frito que é saborosamente coberto com o que tiver no frigorífico. A sugestão é da To Good To Go.

Fez demasiado arroz? Este estufado incrivelmente flexível proporciona-lhe o cenário perfeito para brilhar. Use esta receita como guia e adicione as sobras de legumes ou carnes que achar que ficam bem. A sugestão é da To Good To Go.

"São perfeitas para colocar em saladas ou sopas. Além disso, são uma boa forma de poupança, tanto para o ambiente como para a carteira, já que são zero desperdício", diz-nos Alida Remtula, autora desta receita que nos chega do blogue "Alida´s Food".

Tem legumes a mais e quer usá-los? Só precisa de uma abóbora manteiga para os envolver num cremosa e colorido puré. Uma sugestão To Good To Go.

Os croquetes são a melhor forma de transformar legumes que ficaram esquecidos no frigorífico em algo bem mais empolgante: uns petiscos suaves por dentro e estaladiços por fora, que transbordam de sabor e são deliciosos como uma refeição leve.

Recorrendo aos alimentos tropicais mais usados, como a banana e o coco, esta sopa evoca o sabor – e a diversão – dos climas mais quentes. Também é uma ótima forma de aproveitar as bananas em fim de vida: quanto mais madura a banana, mais doce a sopa. Uma sugestão To Good To Go.

Pode ser difícil sabermos que quantidade de puré de batata fazer. Felizmente, há uma solução deliciosa para as vezes em que exageramos – o suprassumo dos snacks reconfortantes. Uma sugestão da To Good To Go.