Sementes de abóbora crocantes

Preparação

Numa tigela, coloque as sementes previamente lavadas e secas.

Junte o sal, a pimenta e o alho em pó e misture bem.

Acrescente a paprica, o açafrão e os cominhos e volte a mexer.

Adicione o azeite e mexa bem.

Coloque as sementes num tabuleiro forrado com um tapete de silicone ou com papel vegetal e leve ao forno pré-aquecido a 160 ºC, por 12 a 15 minutos.

A meio do tempo, retire o tabuleiro do forno, misture as sementes e volte a colocar o tabuleiro durante o tempo restante.

Retire do forno e deixe esfriar, para que ganhem a consistência desejada. Quando ainda quentes, poderão estar ligeiramente moles.

