Uma receita muito comum na região do Douro e Minho, onde normalmente é servida como uma entrada.

Alfredo Dinis, do blogue "Cooked by Fred", sugere-nos um arroz de polvo preparado a preceito. O autor prefere a versão cozida em barro preto de Bisalhães. "Faz toda a diferença" como refere. Na falta deste (o que não será de estranhar), um bom tacho também produz excelentes resultados.

A cor luminosa desta sopa não vem das lentilhas ou da batata-doce, é-lhe dada por uma especiaria, a curcuma.

Estes lombinhos são temperados com uma mistura de ervas aromática, depois enrolados em fatias de bacon e regados com vinho do Porto, ingredientes simples que enriquecem o seu sabor.

Uma palavra define este arroz de forno: pitéu. A suculência dos enchidos une-se ao tostado do arroz e à fragrância da salsa fresca.

"É perfeito para um jantar em família, desde que coma bem quentinho. Não se esqueça de uma boa camada de queijo parmesão e manjericão para ficar com um aroma irresistível", conta-nos Alida Remtula, do blogue "Alida's Food".

"Além de ter um sabor incrível, é bem mais saudável que uma quiche tradicional e fica super cremosa", conta-nos Alida Remtula, autora desta receita.

A nutricionista Iara Rodrigues deixa-nos a sua versão equilibrada de panquecas. Sem abdicarmos de sabor e texturas.