Bacalhau com natas

Preparação

Não optando por batatas fritas de pacote (tipo palha), descasque as batatas e corte-as em palitos finos e curtos. Leve-as a fritar em azeite ou óleo alimentar. Retire-as da fritura ainda moles. Tempere com uma pitada de sal fino e reserve.

Deite o leite numa panela e ligue o fogão. Quando começar a ferver, baixe o lume e junte as postas de bacalhau. Desligue e deixe ficar abafado durante dez minutos.

Com a ajuda de uma escumadeira, retire o bacalhau e separe em lascas, retirando a pele e espinhas. Reserve.

Deite o azeite num tacho e junte a cebola laminada, os alhos picados e as folhas de louro. Deixe cozinhar em lume brando, mexendo de vez em quando, durante dez minutos, até a cebola estar macia.

Retire as folhas de louro e junte o bacalhau às lascas. Mexa para envolver. Reserve.

Junte as batatas fritas no tacho do bacalhau com a cebola e envolva com 3/4 do molho bechamel (optando por fazer o molho bechamel encontra a receita abaixo).

Transfira tudo para um tabuleiro de ir ao forno, alise a superfície e deite por cima o restante molho bechamel. Cubra com o restante queijo ralado e leve ao forno a 190 ºC, durante 15 minutos, para gratinar.

Sirva enfeitado com azeitonas.

Prepare o molho bechamel: num tacho deite a manteiga. Quando esta estiver derretida, junte a farinha e mexa bem. Deixe cozinhar durante um minuto, mexendo sempre e junte lentamente o leite de cozer o bacalhau (que deve estar quente). Deixe o molho engrossar, mexendo bem para não formar grumos. Acrescente as natas e o queijo e mexa. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada.