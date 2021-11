Torta de camarão

Preparação

Para a massa: desfaça a farinha no leite, adicione as gemas, as claras batidas em castelo e envolva muito bem, tempere a seu gosto.

Deite a massa num tabuleiro retangular, previamente forrado com papel vegetal.

Leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, cerca de 25 minutos.

Entretanto, prepare o recheio: pique a cebola e faça um refogado com um pouco de margarina, não deixe alourar muito a cebola.

Adicione o camarão, previamente cozido, ao refogado.

À parte, numa tigela, bata as gemas com um pouco de leite e desfaça a farinha com este preparado. Gradualmente, acrescente um pouco do caldo de camarão, intercalando com o restante leite, até apresentar um creme homogéneo com uma espessura a seu gosto.

Adicione este preparado à mistura do refogado com o camarão, tempere a gosto e deixe apurar em lume brando.

Depois da massa cozida, retire o tabuleiro do forno e vire a massa sobre um pano. Recheie com o creme de camarão e enrole com a ajuda do pano.