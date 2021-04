Panados de frango no forno com arroz de cenoura

Preparação

Corte os peitos em bifes fininhos e coloque-os numa travessa. Tempere-os de sal, pimenta, os dentes de alho e o gengibre, picados. Regue com o leite e o sumo do limão.

Tape e reserve no frigorífico por algumas horas.

Antes de começar a panar, enxugue bem os bifes com papel absorvente. Passe-os, depois, pela farinha, seguido do ovo e pão ralado.

Disponha os panados num tabuleiro forrado com papel vegetal. Verta um fio de azeite e leve ao forno pré-aquecido a 200º C. Deixe no forno por 20 a 25 minutos.

Para o arroz: deite um fio de azeite num tacho e junte a cebola picada. Deixe alourar um pouco e junte o dente de alho e a cenoura picada. Deixe fritar um pouco. Deite, depois, o arroz, envolva no refogado e deixe fritar, enquanto vai mexendo. Acrescente a água quente (dobro do arroz), mexa e tempere de sal. Deixe ficar até o arroz estar cozido.