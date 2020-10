Sopa de lentilhas vermelhas com batata-doce, leite de coco e espinafres

Preparação

Aquecer o azeite numa panela grande e juntar a cebola e o alho. Cozinhar sobre lume médio durante três a quatro minutos, sem deixar queimar o alho e mexendo ocasionalmente.

Juntar os cominhos e curcuma e cozinhar durante um minuto, mexendo sempre. Adicionar em seguida a batata-doce e o tomate, incluindo o seu sumo. Desfazer um pouco os tomates com a colher de pau. Cozinhar durante cinco minutos, mexendo de vez em quando.

Adicionar as lentilhas lavadas, o caldo de legumes, ou água, e o leite de coco. Deixar levantar fervura e depois cozinhar em lume brando durante 20 minutos.

Passar em puré com a varinha mágica. Provar, retificar o sal e temperar com pimenta preta moída na hora. Juntar os espinafres e deixar repousar, com a panela tapada, até amolecerem. Servir quente.