Em pouco mais de 30 minutos, prepara esta reconfortante sopa que aproveita a polpa e a casca da abóbora. A sugestão é de Joana Moura, a partir do seu livro "Alimentação fora da caixa".

Rui Marques, autor do livro "Poupe com a Pitada do Pai", apresenta-nos uma deliciosa sopa de forno.

Uma sopa substancial de sabores mediterrânicos. Com tubérculos menos ricos em hidratos de carbono, como, por exemplo, rutabaga, conseguimos uma sopa cremosa sem juntar batata nem farinha. Enquanto a sopa coze, pode assar os legumes. Uma sugestão a partir do livro "Dieta para a Diabetes".

"Salmorejo é um delicioso puré cremoso de tomate, originário de Espanha, que tradicionalmente leva pão, alho, cebola, vinagre e azeite", explica Joana Moura, autora da receita que aqui se apresenta. Uma sugestão a partir do livro "Alimentação fora da caixa".

As lentilhas estão entre as leguminosas com mais proteína. São rápidas de cozinhar quando compradas sem casca. Neste caso, não as compre enlatadas porque perdem todo o sabor e textura característicos.