Sopa de lentilhas e pimentos assados

Preparação

Comece por demolhar as lentilhas. Como não têm casca, vão cozinhar num instante, mas para serem mais digeríveis, têm de ser demolhadas durante, pelo menos, duas horas. De seguida, lave-as bem.

Num tabuleiro, coloque os pimentos cortados ao meio, sem sementes, com o alho com pele, azeite, sal e pimenta q.b. e leve ao forno a 180 ºC até ficarem muito bem assados.

Num tacho médio e fundo, refogue a cebola até ficar translúcida, durante cerca de cinco minutos, em lume brando. Adicione o gengibre cortado em pedaços grosseiros. Junte as lentilhas e refogue durante cinco minutos, em lume brando. Cubra as lentilhas com água e coza-as até ficarem macias, a desfazerem-se. O tempo de cozedura vai depender do tipo de lentilhas utilizado. Em 30 minutos devem estar boas.

A cozedura deve fazer-se com o tacho tapado, em lume médio/baixo. Vá verificando se o cozinhado não seca muito porque as lentilhas absorvem o líquido e podem queimar. Esta sopa requer uma atenção extra. Quando as lentilhas estiverem a desfazer-se, adicione o sal e a pimenta-preta.

Entretanto, quando os pimentos estiverem assados, junte-os ao tacho, com os alhos assados sem pele.

Retire o tacho do lume e, numa liquidificadora ou com uma varinha mágica, passe tudo até obter um puré.

Prove e ajuste os temperos, se necessário. Se a sopa estiver muito densa, coloque-as de volta no tacho, adicione mais água, prove e ajuste os temperos. Sirva com um fio de azeite virgem extra e pimenta-preta moída na hora.