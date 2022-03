Depois de juntar todos os ingredientes, só terá de aguardar uma hora para obter uma cremosa manteiga. A sugestão é do livro "Vegetal a 100%".

Fez demasiado arroz? Este estufado incrivelmente flexível proporciona-lhe o cenário perfeito para brilhar. Use esta receita como guia e adicione as sobras de legumes ou carnes que achar que ficam bem. A sugestão é da To Good To Go.

É um pão torrado com queijo – mas talvez não da forma a que estamos habituados. Aperaltado com cebola, alho e ovo, é o suprassumo do deleite, perfeito para gastar o pão velho e o queijo que ficou a sobrar na embalagem. A sugestão é da To Good To Go.

Uma forma maravilhosa de aproveitar restos de grãos ou feijão, de arroz ou quinoa e ainda talos e cascas de legumes. Pode congelar e comer naqueles dias em que não lhe apetece cozinhar. Uma sugestão de Sara Oliveira, terapeuta de medicina chinesa.

Esta é a uma versão de um clássico português: Bacalhau à Brás. Nesta receita, o peixe é substituído por legumes, aproveitando as cascas, talos e folhas e vegetais. Um prato anti-desperdício proposto pela To Good To Go.

Os croquetes são a melhor forma de transformar legumes que ficaram esquecidos no frigorífico em algo bem mais empolgante: uns petiscos suaves por dentro e estaladiços por fora, que transbordam de sabor e são deliciosos como uma refeição leve.

Dê uma segunda vida ao pão velho, transformando-o numa alternativa vegetariana às almôndegas de carne e junte-lhes outros ingredientes como queijo, ervas aromáticas, especiarias, azeitonas ou alcaparras. Uma sugestão To Good To Go.

Um bolo de maçã é sempre uma sobremesa vencedora. Neste caso, a cereja no topo do bolo (ou a maçã) é ser zero desperdício, experimente. Uma sugestão da Auchan.