Pão torrado com queijo – Chässchnitte

É um pão torrado com queijo – mas talvez não da forma a que estamos habituados. Aperaltado com cebola, alho e ovo, é o suprassumo do deleite, perfeito para gastar o pão velho e o queijo que ficou a sobrar na embalagem. A sugestão é da To Good To Go.