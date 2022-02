Uma versão deliciosa dos nossos peixinhos da horta aqui com a beringela a substituir o feijão-verde. A receita é da nutricionista Rita Rocha de Macedo, no seu livro "O segredo do metabolismo".

A receita tão tradicional nas nossas mesas ganha uma nova alma e um novo sentido quando lhe adicionamos um elemento tão aromático como o funcho.

Um caldo de legumes, um lombo de peixe e um requeijão unem-se numa deliciosa receita.

A esta não vai conseguir resistir. Vamos experimentar a receita de lasanha de bacalhau? É uma lasanha divinal com um sabor autêntico.

Para acompanhar esta carne tenra e suculenta, um arroz que não dispensa um toque de exotismo no caril em pó e nas sultanas.

Esta receita é vencedora: demasiado fácil, todos gostam, é saudável e pode ser acompanhada por todo o tipo de legumes estufados, salteados ou cozidos, ou por purés.

As bananas castanhas e com manchas são muitas vezes postas de lado - muitos de nós deitam-nas fora logo quando o seu potencial está prestes a revelar-se. Aproveitadas da forma certa, dão uma sobremesa deliciosa, saudável e fácil de fazer. A sugestão é da To Good To Go.

A fruta madura e as bolachas com vários dias ganham máximo fulgor nesta sobremesa sem complicações. A sugestão é da To Good To Go.