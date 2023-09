Um prato bem tradicional português, adaptado a veganos. E que todos vão adorar, experimente. Não falta a dica da nutricionista nesta receita sugerida pela Auchan.

Com o pão que sobrou pode fazer uma bela entrada em jeito de bruschetta. Basta juntar queijo, vegetais, maionese e q.b. de ervas aromáticas.

Os sabores do mar e da terra cruzam-se nesta torta deliciosa que pode servir de entrada ou de prato principal.

Uma receita que agrada a toda a família. Pouco tempo de preparação, poucos ingredientes para comprar e preparar.

Uma receita de inspiração oriental que conta com um atalho: a tikka marinade paste é de compra, o que poupou a Alida Remtula, autora do prato, preparações demoradas. A sugestão é do blogue "Alida´s Food".

Uma receita da autoria de Gabriela Oliveira, autora do livro "Cozinha Vegetariana à Portuguesa".

Os sabores, aromas e texturas da cozinha tradicional mexicana são uma verdadeira surpresa para os sentidos.

Um prato delicioso, rápido e muito suculento.