Pataniscas de tomate e cebola vegan, sem glúten

Preparação

Esta receita prepara 15 pataniscas.

Lave as hortícolas.

Corte em quadrados pequenos os tomates cherry, descasque e pique a cebola e pique grosseiramente a salsa. Adicione numa taça, juntamente com os temperos e a farinha.

Envolva e, de seguida, verta a água, envolvendo ao mesmo tempo o preparado todo.

Aqueça uma frigideira, pincele com um pouco de azeite e vá adicionando colheradas do preparado. Cozinhe em lume médio/baixo.

Quando a massa das pataniscas ficar com uns furinhos, vire as pataniscas para cozinhar do lado contrário.

Sirva como entrada ou com um arroz de feijão rico.

Dica da nutricionista: as pataniscas são típicas da cozinha tradicional portuguesa mas, habitualmente, fazemo-las com bacalhau. Neste caso, apresentamos uma opção vegetariana, feita com tomate, cebola e sementes de cânhamo. As sementes de cânhamo são consideradas uma proteína completa, uma vez que contêm os nove aminoácidos essenciais, sendo assim uma alternativa proteica para vegetarianos e veganos. Para além disso, são uma fonte de ácidos gordos essenciais insaturados do tipo ómega 3 e ómega 6.