Tacos de frango e cogumelos com molho de abacate e lima

Preparação

Comece por preparar o molho, colocando o abacate cortado em pedaços num copo alto. Adicione o iogurte, os coentros e o sumo de lima e triture tudo com a varinha mágica. Tempere com sal e pimenta e volte a triturar até obter um molho homogéneo. Reserve no frigorífico até à hora de servir.

Leve um wok ao lume com um fio de azeite e a cebola roxa cortada em meias luas. Deixe cozinhar, mexendo, até a cebola amolecer. Adicione os pimentos, cortados em tiras finas e salteie até que fiquem macios. Por fim, junte os cogumelos laminados e deixe cozinhar durante alguns minutos, mexendo de vez em quando.

Ao preparado anterior junte o frango cortado em tirinhas finas e tempere com sal e pimenta. Junte o alho laminado, os cominhos, a paprika fumada e a malagueta picada. Misture e deixe cozinhar durante alguns minutos. Regue com o sumo de lima e retifique os temperos.

Desligue o lume, adicione os coentros frescos picados e envolva.

Passe as tortilhas num grelhador bem quente e deixe alourar, cerca de 30 segundos de cada lado.

Distribua o preparado de frango e cogumelos pelas tortilhas e sirva com os tomates Cherry cortados em quartos, salpique com coentros picados e regue com o molho de abacate e lima.