É impossível resistir a estas pavlovas deliciosas de cacau. Fáceis de confecionar, apresentam uma película estalada, são cremosas e macias no interior. Uma receita da doceira Mafalda Agante.

"Esta Tarte de Manga é saudável e deliciosa. A base é feita com tâmaras, amêndoas e óleo de coco, ou seja, uma boa fonte de fibra. Já o recheio é à base de manga e iogurte", conta-nos Alida Remtula, autora da receita originalmente publicada no blogue "Alida's Food".

Esta receita com coco é daquelas que me deixam num estado de mais profunda euforia. E sabe que mais? Também só leva três ingredientes.

Uma receita do chef Fábio Bernardino, a partir do livro da EPAL, "A irresistível água da torneira à mesa com..."