Minipavlovas deliciosas de cacau

Preparação

Esta receita prepara oito minipavlovas.

Pré-aquecer o forno a 120 ºC. Forrar um tabuleiro com papel vegetal.

Bater as claras em castelo, adicionar o açúcar, sempre a bater durante uns minutos. Juntar o cacau em pó, o amido de milho, e o vinagre, bater novamente até ficar homogéneo.

Distribuir pelo papel vegetal, formar círculos de merengue com cerca de 10 cm de diâmetro e 4 cm de altura. Levar ao forno durante 40 minutos. Desligar e deixar arrefecer as pavlovas no interior do forno (uma hora).

Cobertura:

Bater todos os ingredientes da cobertura até ficar um creme fofo e distribuir pelas minipavlovas. Decorar com raspas de chocolate e morangos.