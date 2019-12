Também pode comprar um frasco de folhas de videira recheadas, colocá-las numa travessa e regá-las simplesmente com sumo de limão — delicioso! Não se esqueça, a apresentação é o segredo.

Canapés num instante

Os canapés são habitualmente feitos com bases de pão. Embora possa fazê-las em casa, também há à venda muitas variedades deliciosas que lhe podem poupar tempo e preocupações.

- Os blinis (panquecas indianas pequenas) encontram-se em todos os bons supermercados e só precisam de ser aquecidos no forno.

- O pão escuro de centeio, tipo Pumpernickel, é outra ótima escolha. Corte-o aos quadradinhos ou use formas de metal com figuras para o cortar e depois coloque em cima o que quiser. Também se pode fazer o mesmo com pão de forma. O resultado é magnífico e não dá trabalho nenhum.

- Tortilhas simples são outra base simples de utilizar. Barre-as com uma camada de queijo creme e acrescente umas fatias de salmão fumado. Depois enrole-as firmemente e corte-as às rodelas com uma faca afiada. Ficará com um prato cheio de pequenos acepipes. Como alternativa, corte as tortilhas ao meio ou em quatro e enrole-as de forma a fazer cones e recheie-os com o que quiser.

Ingredientes sem complicações

Assim como há truques e dicas para fazer entradas rápidas, também há um certo número de ingredientes que podem evitar-lhe grandes confusões na hora da preparação, quando precisa de se concentrar nos outros dois pratos principais a preparar.

- Legumes grelhados ou assados vendem-se em frascos, conservados em azeite. São deliciosos e um achado para entradas. Alcachofras grelhadas e tiras de pimentos assados ficam com ótimo aspeto em canapés ou em saladas. Procure também entre os antipasti italianos - os legumes em conserva poderão dar um toque totalmente diferente à mais comum das entradas.

- As sementes de alcaparra são deliciosas e mais invulgares do que as comuns alcaparras, podendo colocar-se no topo de um canapé ou na salada.

- Não perca tempo a cortar legumes crus em palitos ou outras formas; compre-os já preparados.

- Para fazer tiras estaladiças de polenta, compre a polenta já feita e depois bastará fatiá-la, pincelar as fatias com óleo e grelhá-las ou fritá-las até estarem estaladiças.

- O grão-de-bico e outras leguminosas são ótimos para patês saudáveis. Não perca horas a demolhá-lo; basta comprá-lo em lata, tirar a água, passá-lo na picadora juntamente com os outros ingredientes escolhidos e em minutos terá um magnífico patê.

- Massa quebrada ou folhada fresca é outro auxiliar precioso para quem cozinha. Abra a embalagem, corte-a nas formas pretendidas, coloque em cima os ingredientes escolhidos e leve ao forno.

- Da mesma maneira, a massa de piza pré-cozinhada pode poupar-lhe muito tempo.

- Minipitas podem utilizar-se como pizas instantâneas: ponha-lhes em cima queijo e molho de tomate e leve ao forno durante dez minutos até dourar.

- O naan, pão indiano, também pode ser transformado em piza; corte-o em fatias para servir.

- Para fazer saladas, compre-as em sacos previamente preparadas. Um saco médio é ideal para quatro entradas.