É também na simplicidade que encontramos o segredo para alguns dos pratos intemporais na nossa cozinha. Nos bacalhaus, a versão com broa, conquista-nos pela singeleza de ingredientes. Cebola, alho, azeite, ovo e batata, o “fiel amigo” (vem das águas frias do norte da Europa, mas a salga damos-lhe nós), a suculência da fritura, o calor do forno e a tão nossa broa de milho.

Deixamos-lhe a receita. Milhares já a fizeram e não se arrependeram.