Farófias de coco com doce de framboesa

Preparação

Bata as claras até começarem a ficar firmes, junte o açúcar aos poucos e vá batendo, até ficarem em merengue bem firme.

Num tacho largo de fundo espesso, leve o leite de coco ao lume com 40 g das 80 g de açúcar. Deixe borbulhar em lume lento, mexendo até o açúcar dissolver.

De seguida introduza colheradas de merengue no leite fervente, duas ou três de cada vez, sem encher demasiado o tacho.

Coza as farófias um a dois minutos e vire-as com uma colher, coza mais um a dois minutos, tire-as do leite de coco com uma escumadeira, escorrendo bem, e coloque-as num prato.

Para fazer o doce coloque todos os ingredientes num liquidificador e triture até obter um puré macio. Pode coar o molho para retirar qualquer pedacinho mais duro e deixá-lo muito macio.

Sirva as farófias regadas com o doce de framboesas.