Preparação

Base: demolhe as tâmaras e retire-lhes os caroços. Junte as tâmaras, as amêndoas, o óleo de coco e o sal num processador de alimentos e triture bem até ficar com uma consistência areada.

Coloque a mistura numa tigela e pressione bem, quase como se estivesse a amassar, até formar uma bola.

Disponha a massa numa tarteira de fundo removível e espalhe-a bem, pressionando para que os ingredientes liguem.

Leve ao frigorífico enquanto prepara o recheio.

Recheio: num processador de alimentos, coloque a manga e o iogurte e o maple syrup e triture bem. Também pode usar a varinha mágica.

Dissolva a gelatina em água fria e junte à mistura anterior.

Incorpore bem e verta a mistura sobre a base.

Leve ao frigorífico por, pelo menos, quatro horas.

Coloque um pouco de iogurte e manga aos cubos por cima e, para dar cor, polvilhe com framboesas desidratadas.

