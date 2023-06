Farófias com molho de framboesa

Preparação

Comece por colocar 600 ml de bebida vegetal de amêndoa ao lume com um pau de canela e uma casquinha do limão, deixando a restante casca para aromatizar as claras.

À restante bebida vegetal fria, junte o amido de milho e o mel. Envolva até obter um preparado bem homogéneo.

Separe as gemas das claras. Envolva as gemas no preparado anterior de amido de milho.

Bata as claras em castelo, com a raspa do limão e um toque do seu sumo, até ficaram bem firmes.

Coza as farófias na bebida vegetal, que deve estar bem quente e em lume brando, para evitar que ferva. Para tal, coloque pequenas colheradas das claras na bebida vegetal e vá virando, à medida que vão cozendo.

Retire as farófias do lume, com a ajuda de uma escumadeira e coloque-as numa travessa.

À bebida vegetal que sobra da cozedura das farófias, junte o preparado do amido de milho e das gemas. Envolva bem, até engrossar e obter um leite creme.

Numa panela, leve ao lume a água da torneira com as framboesas, o pau de canela, a hortelã e o sumo de limão. Adicione o mel e envolva tudo, em lume brando, até ter um molho bem uniforme.

Sirva as farófias, tendo como base o leite creme e como topping o molho de framboesas. Finalize com um um pouco de canela em pó.