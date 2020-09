Preparação

Pré-aquecer o forno a 170 ºC.

Forrar uma tarteira com a massa quebrada e picar o fundo com um garfo. Levar ao forno durante 25 minutos. Num tacho, misturar o açúcar com o leite, a baunilha e o amido de milho. Levar ao lume, mexer com uma vara de arames até ferver.

Deixar arrefecer um pouco, bater as gemas e verter em fio no preparado anterior, sempre a mexer, levar ao lume até engrossar.

Colocar na tarteira e levar ao forno durante dez minutos. Deixar arrefecer e desenformar. Decorar com morangos.