Pavlova de aquafaba, a sobremesa que faz com a água do grão-de-bico

Preparação

Retire o grão-de-bico da lata, guardando a água turva envolvente – esta aquafaba vai ser as suas “claras de ovo”. Conserve esta água no frigorífico durante cerca de uma hora. Guarde o grão-de-bico para usar mais tarde em saladas, estufados, húmus ou num caril.

Pré-aqueça o forno a 130 °C e forre um tabuleiro de ir ao forno com papel vegetal. Poderá ser útil desenhar um círculo de 20 cm no papel e colocá-lo no tabuleiro virado para baixo, de modo a deixar transparecer o círculo.

Quando a aquafaba estiver fria, bata-a durante uns cinco minutos com uma batedeira elétrica. Vá batendo até se formarem “claras” em castelo.

Junte o açúcar refinado, uma colher de sopa de cada vez, batendo sem parar durante uns 15 minutos, ou até a mistura ficar espessa e brilhante e o açúcar dissolvido.

Junte a essência de baunilha e o vinagre/sumo de limão e bata.

Colher a colher, coloque a mistura de pavlova no tabuleiro de ir ao forno. Com a ajuda de uma colher, espalhe lentamente a pavlova dentro da forma circular.

Deixe a pavlova a cozinhar no forno durante duas horas, ou até o exterior estar sólido e estaladiço. Depois, desligue o forno, mantendo a pavlova lá dentro para arrefecer durante duas horas – ou, de preferência, durante toda a noite.

Quando estiver pronta a servir, bata o creme de coco ou as natas, até se assemelhar a chantilly. Espalhe-o por cima da pavlova e decore com fruta.